PI Simmern – Verkehrsunfall mit Flucht

Am Samstag, den 10.04.2021 kam es zwischen 15:30 und 16:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Lidl in Kirchberg.

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer hat einen parkenden Nissan Pick Up beschädigt und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die PI Simmern telefonisch unter 06761/9210 oder per E-Mail an pisimmern@polizei.rlp.de entgegen.



