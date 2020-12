Archivierter Artikel vom 27.09.2020, 13:10 Uhr

Am Samstagmittag kam es auf der B327 in Höhe der Ortslage Waldesch zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verlor eine Fahrzeugführerin in einer langgezogenen Linkskurve auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Bei dem Zusammenstoß wurden insgesamt 7 Personen verletzt, 3 hiervon schwer. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, die B 327 musste für ca. 3 Stunden voll gesperrt werden.



