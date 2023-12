PI Bendorf – Verkehrsticker – Verkehrskontrolle in Vallendar

Am Freitag, 10.11.2023 wurde in Vallendar eine Verkehrskontrolle durchgeführt.

Im Zeitraum von 11:00 – 13:30 Uhr konnten alleine 8 Verstöße festgestellt werden, in denen der Kraftfahrzeugführende ein Mobilfunktelefon während der Fahrt benutzte.



Den betroffenen Fahrern/innen erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro und 1 Punkt in Flensburg.



Ferner wurde bei einen Pkw festgestellt, dass ein Kind im Fahrzeug transportiert wurde, ohne dass ein entsprechender Kindersitz vorhanden und der „normale“ Sicherheitsgurt angelegt war. Den Fahrer des Fahrzeugs erwartet ein Bußgeld in Höhe von 60 Euro und 1 Punkt in Flensburg.



