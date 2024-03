PI Andernach, Sachbeschädigung durch Graffiti und Schmierereien, 28.02.24, 20 Uhr – 29.02.24, 08 Uhr

Urmitz (ots).



Während des o.g. Zeitraumes beschmierten unbekannte Täter im Bereich Urmitz, Wohnmobilstellplatz/Cage-Soccer-Anlage, die Umrandung der Fußball- und Zaun-Anlage mittels Graffiti in Form von verschiedenen Schriftzügen mit politisch motivierten Inhalt. Es entstand Sachschaden.



Die Polizei bittet Zeugen, die an der o.g. Uhrzeit in diesem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Andernach

POK' in Skoda



Telefon:02632-921-0

PI Andernach: http://s.rlp.de/Ihy

E-Mail:PIAndernach@polizei.rlp.de



