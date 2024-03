PI Andernach – Osterhase auf Abwegen

Anzeige

Die Streifenwagenbesatzung begab sich umgehend an die Einsatzörtlichkeit, um die gefährliche Situation zu beseitigen.



Als das Streifenteam vor Ort war, staunten sie nicht schlecht. Es handelte sich nicht, wie häufiger vorkommend um ein Brett, einen Spanngurt oder Ähnliches, sondern um einen kleinen weißen Kuschelhasen.



Dieser war mit zwei rosafarbenen Luftballons geschmückt und schien auf der B9 völlig orientierungslos zu sein. So wurde er kurzerhand in polizeiliches Schutzgewahrsam genommen und sicher zur Polizeidienststelle verbracht. Außerdem wurde ihm erklärt, dass er seine Ostereier besser auf einer Wiese oder in einem Garten, statt auf der gefährlichen B9 verstecken soll.



Damit das Osterfest für den Verlierer oder die Verliererin trotzdem fröhlich verlaufen kann, darf der Hase gerne auf der Polizeiinspektion Andernach abgeholt werden.



Die Polizeiinspektion Andernach wünscht allen schöne Osterfeiertage!



