Personensuche in Neuendorf

Dabei waren auch der Polizeihubschrauber und die Wasserschutzpolizei im Einsatz.



Letztlich erschien die Person unverletzt bei einem Freund in Koblenz-Neuendorf.



Die Suche konnte abgebrochen werden. Die Person wurde dem Ordnungsamt überstellt, wo derzeit die Einweisung des 37-jährigen in eine psychiatrische Einrichtung geprüft wird.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

EPHK Ulrich Sopart

Telefon: 0261-103-2014

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell