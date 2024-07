Personenfahndung nach Körperverletzungsdelikt beendet

Am Abend des 11.07.2024 gegen 22 Uhr kam es im Bereich Koblenz-Neuendorf zu Streitigkeiten.

Ein bisher unbekannter Mann hatte von einer vor einem Wohnhaus sitzenden Personengruppe die Herausgabe von Getränken und Zigaretten gefordert und führte hierbei ein Messer bei sich. Es kam zum Disput, woraufhin der Mann davonlief und hierbei das Messer wegwarf.

Die zunächst bei der Polizei eingehenden Meldungen über Personen, die mit dem Messer verletzt worden sein sollten, bestätigten sich glücklicherweise nicht. Offenbar wurde niemand verletzt oder anderweitig geschädigt und das Geschehen stellte sich letztlich als nicht so schwerwiegend dar, wie die Eingangsmeldungen befürchten ließen. Eine Fahndung nach dem flüchtigen Mann verlief ergebnislos. Die Ermittlungen zu seiner Identität dauern an.



