Pedelec entwendet

Bereits am Sa., 19.03.2022, wurde in der Zeit von 16.00 Uhr bis 16.30 Uhr, ein auf dem Kaufland-Parkplatz in Bendorf abgeschlossen abgestelltes, grau-blaues Pedelec der Marke Winora entwendet. Hinweise bitte an die Polizei Bendorf, 02622-9402-0.



