Passatfahrer gefährdet Gegenverkehr in Burgen – Polizei sucht Zeugen

Am gestrigen Donnerstag, 25.03.2021, kam es gegen 15.22 Uhr auf der B 49 zwischen Burgen und Treis-Karden in Höhe der Moselkerner Fähre zu einer Straßenverkehrsgefährdung.





Ein blauer VW-Golf war dort in Richtung Treis-Karden unterwegs, als sich im Gegenverkehr zwei Fahrzeuge, ein dunkler Golf und ein weißer Passat, näherten.



Plötzlich setzte der Passat zum Überholen an. Trotz des erkennbaren Gegenverkehrs brach der Passat-Fahrer sein Vorhaben nicht ab.

Der drohende Zusammenstoß konnte nur durch starkes Abbremsen und Ausweichen nach rechts verhindert werden.

Alle drei Fahrzeuge befanden sich bei der Begegnung auf gleicher Höhe.



Der Fahrer des VW-Passt konnte wenig später angehalten und kontrolliert werden.

Zeugen des Vorfalls sowie der Fahrer des überholten dunklen VW-Golf werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Koblenz 2 in Verbindung zu setzen. Telefon: 0261-1032911.



