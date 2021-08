Opferstock in der Liebfrauenkirche aufgebrochen

In der Zeit zwischen Dienstag, 03.08.2021, 08.00 Uhr und Mittwoch, 04.08.21, 15.00 Uhr, brach ein unbekannter Täter den Münzbehälter eines Opferstocks der Liebfrauenkirche in Koblenz auf.





Da der Münzbehälter zuvor am Dienstag geleert wurde, kann zum Diebesgut kleine Angaben gemacht werden. Dieser dürfte sich im zweistelligen Bereich bewegen.



Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1032690.



