Offizielle Übergabe des neuen Bezirksdienstbüros der Polizei Koblenz in Koblenz-Karthause Einladung für Medienvertreter

Am Mittwoch, 16.10.24 findet um 14 Uhr die offizielle Übergabe des neuen polizeilichen Bezirksdienstbüros im Koblenzer Stadtteil Karthause statt.

Das neue Büro befindet sich in den Räumlichkeiten des Bundesarchivs,

Potsdamer Straße 1, 56075 Koblenz.



Rückfragen und Anmeldungen bitten wir an die Polizeiinspektion Koblenz 1 unter der Rufnummer 0261- 103 2451 zu richten.



