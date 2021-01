Öffentlichkeitsfahndung: Wer hat Ingo Rubert gesehen?

Herr Rubert, der in einem Seniorenheim wohnt, wurde zu einer Untersuchung in ein Trierer Krankenhaus gefahren und kehrte nicht mehr in die Einrichtung zurück.



Er befindet sich möglicherweise in einer hilflosen Lage.



Beschreibung:



Ca. 175 cm groß

97 kg schwer kräftig

63 Jahre alt Über die Bekleidung liegen keine Informationen vor. Möglicherweise hält er sich im Stadtgebiet Trier auf.



Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter 0651/9779-2290.



Informationen und Foto unter https://s.rlp.de/BjF4A



