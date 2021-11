Öffentlichkeitsfahndung: Vermisster 76-Jähriger aus Ralingen

Er wurde letztmalig am 7. November gegen 13 Uhr an seiner Wohnanschrift in Ralingen gesehen und ist vermutlich mit einem roten VW UP mit TR-Kennzeichen unterwegs.

Herr Klingen führt weder Ausweispapiere noch ein Mobiltelefon mit sich.

Es ist wahrscheinlich, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.

Auf Grund der Grenznähe ist nicht auszuschließen, dass Hanspeter Klingen sich im benachbarten Luxemburg aufhält.



Personenbeschreibung:



ca. 175cm groß,

Glatze mit grauem Haarkranz

Hellblaue Jeans

Schwarz melierter Pullover

Outdoor Sport Jacke / Olive Gr.



Wer hat Herrn Klingen gesehen oder kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben?



Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei Trier unter 0651/9779-2290 oder an jede Polizeidienststelle.



Foto und weitere Informationen unter: https://s.rlp.de/ucYno



