Öffentlichkeitsfahndung: Vermisster 21-Jähriger

Seit Mittwoch, dem 3.Januar 2024 wird der 21-jährige Jakub Paczkowski vermisst.

Der Vermisste lebt in Polen, war jedoch seit dem 9. Dezember 2023 zu Besuch bei seinem Vater in Hermeskeil.

Am Morgen des 3. Januar verließ er die gemeinsame Wohnung. Seither ist sein Aufenthaltsort unbekannt.



Jakub Paczkowski wird wie folgt beschrieben:



- Ca. 1,80 m groß - Schlanke Statur - Dunkelblonde Haare - Blaue

Augen - Narbe am Kinn - Schneidezähne überlappen sich



Bekleidung:



Der Vermisste ist lediglich mit einem roten Trainingsanzug einer unbekannten Marke sowie mit Nike Turnschuhen bekleidet.



Anlaufadressen in Deutschland sind nicht bekannt.



Wer hat Jakub Paczkowski gesehen oder kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Telefonnummer 06503/9151-10 oder per E-Mail PIHermeskeil.wache@polizei.rlp.de entgegen.



Weitere Informationen und Fotos des Vermissten unter: https://s.rlp.de/lx6tw



