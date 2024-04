Öffentlichkeitsfahndung: Vermisste 13-Jährige aus Trier

Anzeige



Henna wurde gegen 11 Uhr letztmalig gesehen und befindet sich möglicherweise in einer hilflosen Lage.



Personenbeschreibung:



– 1,56m groß

– schlanke Statur

– rotblonde, lange, glatte Haare

– Sommersprossen im Gesicht



Zeugen, die Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben können, oder Henna Golbs gesehen haben, werden gebeten sich unter 0651/9779-2290 mit der Kripo Trier in Verbindung zu setzen.



Weitere Informationen und ein Foto der Vermissten finden Sie unter: https://s.rlp.de/3lZNy



