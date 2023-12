Öffentlichkeitsfahndung: Vermisste 11-Jährige

Symbolbild Foto: dpa

Sie wurde zuletzt in Niederwörresbach gesehen. Die Vermisste scheint älter als sie ist, hat eine hagere Statur und ist ungefähr 1,50m groß.

Sie ist bekleidet mit einer grauen Jogginhose, einem weißen T-Shirt und einer weißen „Teddy“-Jacke (Flauschjacke).

Hinweise werden erbeten, an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter 06781/5610 oder die jede Polizeidienststelle.



Foto der Vermissten unter: https://s.rlp.de/kded2



