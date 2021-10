Öffentlichkeitsfahndung: Unbekannter nutzt gestohlene EC-Karte an Geldautomat

Am Mittwoch, 25. August 2021, entwendete ein bislang Unbekannter der 85-jährigen Geschädigten in einem Saarburger Discountermarkt die Geldbörse.

Darin befand sich neben einem dreistelligen Bargeldbetrag auch eine EC-Karte.



Mit dieser EC-Karte begab sich der bislang unbekannte Täter unmittelbar danach zu der Filiale der Sparkasse in Saarburg.

An dem Geldausgabeautomaten in Saarburg wurden Fotos des Diebes gesichert und nun zur Fahndung veröffentlicht.

Wer kennt die abgebildete Person und kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen?



Hinweise nimmt die Polizei Saarburg unter 06581/9155-0 entgegen.



Die Fotos sind unter https://s.rlp.de/wKr1T zu finden.



