Öffentlichkeitsfahndung: SOKO „Rennen“ fahndet nach Unfall in der Ostallee nach 21-jährigem Polen

Der Fahrer des Audis wird nun mit europäischem Haftbefehl gesucht.



Nach den bisherigen Ermittlungen der eingerichteten Sonderkommission, besteht der Verdacht, dass der schwarze Audi A6 die Ostallee mit stark überhöhter Geschwindigkeit befuhr, nachdem es unmittelbar zuvor zu sog. „Poserverhalten“ mit einem weißen VW Golf VII GTI gekommen war. Die Ermittlungen hierzu dauern an.



Beide Fahrzeuge entfernten sich von der Tatörtlichkeit, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Am Audi A6 waren vermutlich französische Ausfuhr-/Kurzzeitkennzeichen angebracht. Das Tatfahrzeug konnte am Morgen des 1. August versteckt an einem abgelegenen Ort innerhalb der Stadt Trier aufgefunden und sichergestellt werden. Im Zuge des Strafverfahrens wurde auch der Golf GTI sichergestellt.



Nach den bisherigen Ermittlungen trafen die Fahrer beider Fahrzeuge unmittelbar nach der Tat Maßnahmen, um die Ermittlung des Unfallfahrzeuges und des verantwortlichen Fahrzeugführers zu verhindern bzw. zu erschweren. Als Fahrzeugführer des Audi A6 konnte mittlerweile der in Trier lebende, 21-jährige polnische Staatsbürger Pawel Czapla ermittelt werden. Das Amtsgericht Trier hat gegen Pawel Czapla wegen versuchten Totschlags einen europäischen Haftbefehl erlassen. Er wird nun international gesucht.



Beim Fahrer des VW Golf VII GTI handelt es sich um einen 22-jährigen Mann, welcher nach internationaler Fahndung bereits festgenommen und nach Deutschland ausgeliefert wurde. Er befindet sich wegen versuchter Strafvereitelung in Untersuchungshaft.



Pawel Czapla entzieht sich weiterhin dem Strafverfahren und hält sich seit dem Ereignis verborgen. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen könnte sich der Gesuchte auch im Ausland – möglicherweise in Polen – aufhalten, da dort familiäre Kontakte bestehen.



Personenbeschreibung Pawel Czapla



Größe: 189 cm



Gewicht: 70 kg Gestalt: schlank Haare: dunkelblonde Kurzhaarfrisur Augenfarbe: braun Sprachen: deutsch, polnisch



Die Kriminalpolizei Trier bittet Zeugen, die Hinweise zum Aufenthalt von Pawel Czapla geben können, sich unter 0651/9779-2480 oder per Email unter KDTrier.Hinweisaufnehme@Polizei.rlp.de zu melden.



Für Zeugen, die sich vertraulich an die Ermittler wenden wollen, wurde ein „Vertrauenstelefon“ unter der Telefonnummer 0152/28854968 eingerichtet.



Die Fahndung wird ebenfalls in der morgigen Fernsehsendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ im ZDF ausgestrahlt.



Fahndungsfotos und weitere Informationen unter https://s.rlp.de/TZUNs



