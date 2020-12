Archivierter Artikel vom 28.08.2020, 12:21 Uhr

Trier

Öffentlichkeitsfahndung: Polizei sucht nach unbekannter Täterin

Nachdem Unbekannte am 1. August zwischen 10 und 10:30 Uhr in einem Supermarkt in Traben-Trarbach eine Geldbörse entwendeten, wurde eine dabei erlangte EC-Karte wenig später an einem Geldautomaten verwendet.