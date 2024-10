Öffentlichkeitsfahndung nach zwei vermissten Mädchen aus Montabaur

Seit dem gestrigen Abend, den 09.10.2024, 22 Uhr, werden die 10-jährige Ksenija MARKWART, wohnhaft in 56410 Montabaur; Beschreibung: lange blonde Haare, Jogginghose mit rosa Streifen, T-Shirt, schwarzer Pullover, sowie ihre 14-jährige Cousine Evelyn MARKWART, wohnhaft in 57629 Wied; Beschreibung: schwarze Haare, schwarzer Pullover mit Kapuze, schwarze Hose, vermisst.

Sie hatten sich mit einer Angehörigen in der Rathausstraße in Montabaur aufgehalten und sich dann fußläufig entfernt. Seitdem sind die beiden sporadisch in Kontakt mit Angehörigen der Ksenija getreten, die Mobilgeräte sind jedoch ausgeschaltet. Zuletzt gesehen wurden sie mit einem Bekannten, dem 16-jährigen Nico MANAßE, aus 57648 Unnau.



Lichtbilder der beiden vermissten Mädchen sowie des Bekannten können in unserem Fahndungsportal eingesehen werden: s.rlp.de/1qSniBW



Bei Antreffen bitte die Polizei in Montabaur unter 02602/9226-0 informieren.



