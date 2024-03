Öffentlichkeitsfahndung nach zwei vermissten Jugendlichen – Erledigung

In Bezug auf die Öffentlichkeitsfahndung vom 15.03. teilt die Polizei folgendes mit:

Am Samstag, 16.03.24 konnten die beiden Jugendlichen wohlbehalten angetroffen und in Obhut genommen werden.

Die Fahndungsmaßnahmen wurden daraufhin eingestellt.



