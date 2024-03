Öffentlichkeitsfahndung nach zwei vermissten Jugendlichen

Sowohl die Familie als auch die Polizei konnten zwar Kontakt zu den zwei Vermissten aufnehmen – dennoch konnte der Aufenthaltsort bislang nicht aufgeklärt werden.

Aufgrund der bisherigen Ermittlungen ergeben sich Hinweise darauf, dass sich die beiden Jugendlichen gegebenenfalls im Bereich Krefeld, Duisburg und Mönchengladbach in NRW aufhalten könnten.



Personenbeschreibung Aaliyah-Geraldine Pozarycki:



– circa 160 cm groß

– normale Statur

– lange blonde Haare

– Augenfarbe grün-blau

– Bekleidung nicht bekannt



Personenbeschreibung Samuel Neidlinger:



– circa 160 cm groß

– scheinbares Alter 12 Jahre

– dunkler Teint

– Augenfarbe braun

– schlanke Statur

– schwarze kurze Haare

– Bekleidung nicht bekannt

– feste Zahnspange oben



Fotos der Beiden können hier eingesehen werden: https://s.rlp.de/om85H



Wer kann Angaben zu dem Aufenthaltsort der Vermissten machen?

Wer hat sie wann und wo zuletzt gesehen?



Hinweise bitte an die Polizei Neuwied unter 02631 878-0 oder jede andere Polizeidienststelle.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle

PAF Violetta Heinrich



Telefon: 0261-103-2013

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell