Öffentlichkeitsfahndung nach Wohnungseinbruchdiebstahl

Am Mittwoch, 24.04.2024 kam es in der Zeit von 07:49 bis 08:04 Uhr durch einen unbekannten Täter zu einem Tageswohnungseinbruchdiebstahl in das im Eingangsbereich videoüberwachte freistehende Einfamilienhaus auf der Siebengebirgsstraße in 53572 Unkel.

Der unbekannte Täter klingelte zunächst an der Haustüre, um sich mutmaßlich zu vergewissern, dass niemand zu Hause gewesen ist. Im Anschluss verschafft sich der unbekannte Täter durch Aufhebeln der Kellertüre Zutritt zum Objekt und entwendete Bargeld und Schmuckstücke im Wert von mehreren tausend Euro aus den Wohnräumen im Erd- und Obergeschoss. Das Objekt wurde deliktstypisch durchwühlt.



In den vergangenen Monaten kam es in Unkel zu einer signifikanten Häufung von Wohnungseinbruchdiebstählen, bei denen teilweise Hinweise auf denselben abgelichteten Tatverdächtigen bestehen.



Personenbeschreibung:



– Männliche Person im scheinbaren Alter von 25-40 Jahren

– westeuropäischer oder südosteuropäischer Phänotyp

– schlanke bis normale Statur

– Brillenträger

– Dunkler bzw. schwarzer Bart (Vollbart mit glattrasierten Wangen-

und Halspartie)



Getragene Kleidung:



– Schwarze Engelbert-Strauß Jacke

– Schwarze Engelbert-Strauß Arbeitshose

– Schwarze Schuhe vermutlich Sneaker

– Dunkle Kappe

– Weißer Hoodie

– Schwarzer Rucksack



Fotos des Täters sind hier zu finden: https://s.rlp.de/bgB2sb2



Hinweise nimmt die KI Neuwied unter 02631 879-0 oder per E-Mail unter kineuwied.k43(at)polizei.rlp.de entgegen.



