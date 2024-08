Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 61-jähriger Frau

Anzeige

Sie könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.



Sie ist ca. 180cm groß, ca. 75 kg schwer, hat lange, graue Haare. Am 26.07.24 war sie mit einer langärmeligen, weißen Bluse, blauer Jeans und roten Turnschuhen bekleidet.



Lichtbilder der Vermissten können in unserem Fahndungsportal eingesehen werden:



https://s.rlp.de/tb1Gr2w



Zeugenhinweise bitte an den Kriminaldauerdienst: 0261/92156-300 oder an das zuständige Fachkommissariat: 0261/103-2728.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle

POK'in Verena Dörfer



Telefon: 0261-103-2015

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



