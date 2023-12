Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 51-Jähriger

Symbolbild Foto: dpa





Seit dem 27.11.2023, 04:30 Uhr, gilt die 51-jährige Maria Quintus als vermisst.



Sie ist vermutlich mit ihrem Fahrzeug Renault Clio, Farbe schwarz, Baujahr 2018, amtl. Kennzeichen SIM-MQ 16 unterwegs.



Frau Quintus könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.



Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Simmern 06761-921-0 pisimmern(at)polizei.rlp.de oder an jede andere Polizeidienststelle.

