Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 69-Jährigen

Der Gesuchte leidet unter einer Erkrankung und ist auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer Notsituation befindet.

Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte er nicht aufgefunden werden, so dass wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.



Eine Personenbeschreibung und Fotos des Vermissten sind hier zu finden: https://s.rlp.de/IvIJdir



Wer kann Angaben zum Aufenthalt der Person machen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Neuwied unter der Telefonnummer 02631/878-0 entgegen.



