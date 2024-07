Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 66-Jährigen aus Selters

Anzeige

Dieser verließ seinen Wohnort in unbekannte Richtung. Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ergebnislos.



Da Herr Wolf auf regelmäßige Medikamenteneinnahme angewiesen ist, kann eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden.



Lichtbilder des Vermissten können in unserem Fahndungsportal eingesehen werden: https://s.rlp.de/j4jdQb9



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Montabaur unter 02602/9226-0 entgegen.



