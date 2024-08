Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 62-jährigen Mann

Anzeige

Der 62-jährige Andreas W. J. Ronecker aus Mayen wird bereits seit April 2024 vermisst. Sein Aufenthaltsort ist weiterhin unbekannt. Letztmalig wurde er im Bereich Andernach gesehen.



Der Vermisste ist 185cm groß, hat eine kräftige Statur, schulterlanges grau-schwarzes Haar, langer grauer Bart. Zur Kleidung bekannt: blaue Jacke, beige Cordhose und schwarze Schuhe.



Ein Lichtbild des Vermissten kann in unserem Fahndungsportal eingesehen werden:



https://s.rlp.de/Kb23NKP



Zeugenhinweise bitte an den Kriminaldauerdienst: 0261/92156-390.



