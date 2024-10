Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 34-Jährigen

Anzeige

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befindet.



Das hier https://s.rlp.de/peYn9jH abgebildete Foto entspricht nicht mehr seinem aktuellen Erscheinungsbild. Die Haare und der Bart sind wesentlich länger, zudem ist er abgemagert und sein gesamtes Erscheinungsbild ist sehr ungepflegt.



Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte er nicht aufgefunden werden, so dass wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.



Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt des Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02602 92260 an die Polizeiinspektion Montabaur zu wenden.



