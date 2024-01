Öffentlichkeitsfahndung nach Trickdiebstahl in Konz

Symbolbild Foto: Carsten Rehder/dpa





Die beiden bislang unbekannten Tatverdächtigen betraten gegen 11:30 Uhr die Gaststätte in der Konzer Brunostraße und verwickelten die Bedienung und anwesende Gäste in ein Gespräch, während einer der beiden Tatverdächtigen mehrere hundert Euro Bargeld aus der Kasse entwendete.

Anschließend flüchten die beiden Männer in einem vor der Gaststätte mit Fahrer besetzten dunklen PKW mit vermutlich britischem Kennzeichen in unbekannte Richtung.

Aufgrund der nach der Tat veröffentlichten Pressemitteilung vom 28. Oktober 2023, 12:45 Uhr, meldet sich ein Zeuge bei der Polizei, der am gleichen Tag, gegen 13 Uhr eine Personengruppe, die mit einem dunklen PKW mit vermutlich britischen Kennzeichen unterwegs war, in einem Imbiss in Schweich beobachtet hat.



Anhand von Überwachungsaufnahmen dieses Imbisses konnten die Personen als die Tatverdächtigen des Trickdiebstahls in Konz identifiziert werden.

Die Kriminalpolizei Trier ermittelt und bittet nun Zeugen, die die auf den Fotos abgebildeten Personen erkennen und Hinweise zu ihrer Identität oder ihrem Aufenthaltsort geben können, sich unter 0651/9779-2290 zu melden.



Fahndungsfotos unter https://s.rlp.de/ZHmzy



