Öffentlichkeitsfahndung nach Trickdiebstahl in Bitburg

Nach einem Trickdiebstahl auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in Bitburg am Mittwoch, den 8. November 2023 sucht die Polizei mit Fotos der Tatverdächtigen nach Hinweisen.

Symbolbild Foto: Friso Gentsch/dpa





Die beiden bislang unbekannten männlichen Tatverdächtigen befuhren gegen 12:59 Uhr mit einem schwarzen Kleinwagen, möglicherweise ein Toyota Yaris oder ein Hyundai i10, den Parkplatz des REWE-Marktes.

Hierbei fiel ihnen eine ältere Dame auf, die begann ihre Einkäufe in ihren PKW zu verladen.

Einer der Tatverdächtigen ließ beim Vorbeigehen auf der Höhe der Dame etwas Kleingeld auf den Boden fallen, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Als die Dame dies bemerkte, sprach der Unbekannte sie an, um sie weiterhin abzulenken. Währenddessen trat der weitere Tatverdächtige an den PKW heran und griff nach der Handtasche, welche von der Dame im Kofferraum abgelegt wurde.

Anschließend verließen die beide mit dem PKW die Örtlichkeit.

Laut bisheriger Zeugenaussagen sprach der Täter, der das ablenkende Gespräch führte, gebrochenes Deutsch.



Der Kriminaldienst der Polizeiinspektion Bitburg ermittelt und bittet nun Zeugen, die die auf den Fotos abgebildeten Personen erkennen und Hinweise zu ihrer Identität oder ihrem Aufenthaltsort geben können, sich unter 06561/96850 zu melden.



Weitere Informationen und Fahndungsfotos unter s.rlp.de/uKnIv



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Pressestelle



Telefon: 0651-9779-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell