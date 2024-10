Öffentlichkeitsfahndung nach Taschendiebstahl

Bitburg / Bonn (ots). Am 25. Februar meldete die 22-jährige in Bendorf lebende Geschädigte bei der Polizei in Bendorf einen Taschendiebstahl.

Dieser ereignete in Bonn, wo durch Unbekannte kurz nach der Tat mit der entwendeten EC-Karte unberechtigt Geld abgehoben wurde.



Am 5. Juli 2024, gegen 14:55 Uhr zahlten Unbekannte mit der entwendeten EC-Karte einen Einkauf in einem Bitburger Baumarkt und wurden dabei von einer Überwachungskamera aufgezeichnet.

Mit den Aufnahmen dieser Kamera sucht die Polizei nun nach Hinweisen zur Identität der abgebildeten Personen.



Zeugen werden gebeten, sich unter 06561/96850 mit der Polizeiinspektion in Bitburg in Verbindung zu setzen.



Fahndungsfotos und weitere Informationen unter: https://s.rlp.de/yUNOm5b



