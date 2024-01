Öffentlichkeitsfahndung nach Raubüberfall auf eine 86-jährige Frau auf dem Parkplatz der Kreissparkasse in Birkenfeld

Symbolbild Foto: Arne Dedert/dpa



Der Täter wollte am Samstag, 23.Dezember 2023, gegen 15 Uhr, mit der geraubten EC-Karte in der Kreissparkasse in Birkenfeld Bargeld abheben. Hierbei entstanden die Aufnahmen von ihm.



Täterbeschreibung:



-männlich -ca. 18-25 Jahre -ca. 175-180 cm -schwarzer Mantel mit

braunem Fellbesatz an der Kapuze -dunkle Jogginghose mit weißem

Aufdruck „NIKE AIR“ und „NIKE“-Symbol -weiße Schuhe



Die Ermittlungen werden von der Kriminalinspektion Idar-Oberstein geführt.

Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen zu der Tat oder dem Täter an die Kriminalinspektion Idar-Oberstein unter 06781-5610 oder an die Polizeiinspektion Birkenfeld unter 06782-9910 zu wenden.



Fahndungsfotos und weitere Informationen unter: https://s.rlp.de/U6r3E



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Pressestelle



Telefon: 0651-9779-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell