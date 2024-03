Öffentlichkeitsfahndung nach Raub auf Tipico Filiale

Nach dem Raub auf eine Tipico-Filiale in der Trierer Castelforte-Straße am Sonntag, dem 11. Februar, (unsere Pressemeldung vom 12.02.2024, 10:56 Uhr) sucht die Polizei nun mit Aufnahmen einer Überwachungskamera nach Hinweisen.

Symbolbild: Die Polizei ist zufrieden, dass das Fest so friedlich war. Foto: dpa





Der bislang Unbekannte betrat die Filiale gegen 21:49 Uhr mit einem aufgespannten Schirm durch den Haupteingang, bedrohte den anwesenden Mitarbeiter mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Der Angestellte übergab ihm daraufhin das vorhandene Geld in einer hell-transparenten Geldmappe mit rotem Reißverschluss. Der Unbekannte verließ die Filiale daraufhin mit einer Beute in mittlerer vierstelliger Höhe.



Personenbeschreibung: Der Täter ist ca. 1,80 m groß, trug eine graue Hose, einen schwarzen Kapuzenpullover, dessen Kapuze er über den Kopf gezogen hatte, schwarze Schuhe und Handschuhe. Er trug außerdem eine helle FFP2-Maske und führte einen aufgespannten, blauen Regenschirm mit kreisrundem, weißem Emblem mit sich. Der Täter sprach Deutsch mit unbekanntem Akzent.



Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die den auf den Aufnahmen abgebildeten Tatverdächtigen erkennen, oder Hinweise zu seiner Identität geben könne, sich unter 0651/9779-2290 zu melden.



Weitere Informationen, Fahndungsfotos und -video unter: https://s.rlp.de/GocD8



