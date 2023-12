Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl

Am Dienstag, den 24.10.2023 kam es gegen 11:30 Uhr zu einem Ladendiebstahl im Drogeriemarkt Müller am Altlöhrtor in Koblenz.

Symbolbild Polizei Foto: Friso Gentsch dpa

Die zwei unbekannten männlichen Täter entwendeten dort insgesamt drei Parfüme im Wert von etwa 900 Euro.



Lichtbilder der Täter sind in unserem Fahndungsportal hinterlegt:



https://s.rlp.de/I5c6Z



Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Koblenz 1: pikoblenz1@polizei.rlp.de; 0261 92156-300 oder an jede andere Polizeidienststelle.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle

Pk'in Verena Dörfer



Telefon: 0261-103-2015

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell