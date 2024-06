Plaidt

Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl in Supermarkt

Von Polizeipräsidium Koblenz (ots)

Am Freitag, den 22.03.2024 gegen 15 Uhr kam es zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls in einer Filiale des Supermarktes Norma in Plaidt.