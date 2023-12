Koblenz

Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl aus Krankenhauskapelle!

Bereits am Montag, den 14.08.2023 um 12:40 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter in der Kapelle des evangelischen Stift Krankenhauses in der Johannes-Müller-Straße 7 in Koblenz mehrere sakrale Gegenstände.