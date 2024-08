Neuwied

Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl aus Drogeriemarkt

Von Polizeipräsidium Koblenz (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Am Montag, den 15.07.2024 gegen 14 Uhr entwendeten zwei bislang unbekannte Männer diverse Kosmetikartikel aus den Regalen der Rossmann-Filiale in der Breslauer Straße 63 in Neuwied.