Trier

Öffentlichkeitsfahndung nach Call-Center-Betrug – Phantombild

Am 3. Oktober 2023, gegen 17 Uhr, übergab eine 73-jährige Geschädigte eines Call-Center-Betruges einen hohen Bargeldbetrag einen bislang unbekannten Täter in der Ehranger Straße in Trier.