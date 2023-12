Öffentlichkeitsfahndung nach besonders schwerem Fall des Ladendiebstahls

Am 02.09.2023 entwendete eine männliche Person gegen 13:49 Uhr im Elektrofachmarkt „Expert-Klein“ in Neuwied ein Mobiltelefon der Marke Samsung, Galaxy Z Flip 5 RDU, Farbe: mint, im Wert von 900,- Euro.

Ein Lichtbild des Beschuldigten ist hier zu finden: https://s.rlp.de/dYSk6



Wer kann Angaben zur Person machen?



Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Neuwied unter 02631 878-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle

PAF Violetta Heinrich



Telefon: 0261-103-2013

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



