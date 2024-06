Öffentlichkeitsfahndung nach 48-jährigem Vermissten

Anzeige





Herr Warken wurde letztmalig gegen 23 Uhr von Nachbarn an seiner Wohnanschrift in Hasborn gesehen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in hilfloser Lage befindet oder verunfallt ist. Die Suchmaßnahmen der Polizei werden heute fortgesetzt. Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:



– ca. 1,80m groß

– schlanke Statur

– dunkle kurze Haare

– Dreitagebart

– Vermutlich bekleidet mit einer olivgrünen Jacke



Zeugen die Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter 06571/92610 bei der Polizeiinspektion Wittlich zu melden.



Foto des Vermissten und weitere Informationen unter: https://s.rlp.de/AigvL



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Pressestelle



Telefon: 0651-9779-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell