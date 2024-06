Öffentlichkeitsfahndung nach 15-jährigem Mädchen

Anzeige





Diese ist nach einem kurzen Aufenthalt in einem Kinderheim in Koblenz-Arenberg seit dem frühen Morgen des 26.06.24 abgängig.Die Vermisste hat in Koblenz keine bekannten Anlaufadressen.



Bei Antreffen wird gebeten, die Alisia nicht offen anszusprechen und umgehend die Polizei Koblenz unter 0261- 92156 390 oder eine andere Polizeidienststelle zu informieren



Personenbeschreibung / Besondere Hinweise



165 cm groß



ca. 42 kg schlank

blonde glatte mittellange Haare



Lichtbilder können unter https://s.rlp.de/riZmx eingesehen werden.



