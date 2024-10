Öffentlichkeitsfahndung – Betrug durch Falsche Bankmitarbeiter

Anzeige





Durch geschickte Gesprächsführung veranlassten die Täter die Frau dazu ihnen Zugriff auf ihr Onlinebanking zu gewähren.

Die unbekannten Täter erlangen so sowohl Zugriff auf das Konto der Geschädigten, als auch auf das Konto eines Angehörigen und erstellten eine digitale Bankkarte. Hiermit werden mehrere Käufe und Geldauszahlungen im Raum Bremen getätigt.

Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro

Im Rahmen der Ermittlungen sicherten die Ermittler Videomaterial, welches den Täter beim Zahlvorgang in einer REWE Filiale in Bremen zeigt.



Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort der abgebildeten Personen geben können, sich unter der Rufnummer 0651/9779-2290 zu melden.



Weitere Informationen und Fahndungsfotos unter: https://s.rlp.de/zc1DGmB



