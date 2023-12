Öffentlichkeitsfahndung: 13-jährige aus Idar-Oberstrein vermisst

Symbolbild Foto: Armin Weigel/dpa





Es wird vermutet, dass sie mit zwei Freundinnen aus Frankfurt unterwegs sei.

Letztmalig lokalisiert wurde eine der Freundinnen am 17. November um 6:28 Uhr am Hauptbahnhof in Frankfurt am Main.

Der aktuelle Standort der Vermissten sei jedoch unbekannt.



Lichtbilder liegen vor.



Das Mädchen wird wie folgt beschrieben:

ca. 1,64 m groß, 65 kg schwer, schlanke (sportliche) Statur,

braune lange Haare, wird äußerlich meistens auf ein Alter von 18 Jahren geschätzt, stark geschminkt, dunklerer Teint.

Besonders auffällig sei eine helle Pigmentstörung am Hals – diese sehe aus wie eine Landkarte.



Die Polizei möchte wissen:



-Wer hat Mia-Alea Ida Winkler gesehen?



-Wer kann Hinweise zu dem derzeitigen Aufenthaltsort geben?



Hinweise werden an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter 06781-5610 erbeten.

Fahndungsfotos und weitere Informationen unter: https://s.rlp.de/K8g0X



