Trier

Öffentlichkeitfahndung: Polizei sucht mit Phantombild nach Hinweisen

Von Polizeipräsidium Trier (ots)

i Symbolbild Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Bislang unbekannte Täter riefen die Geschädigte am 14. Februar, gegen 12:46 Uhr, mit unterdrückter Rufnummer an. Eine Mädchenstimme behauptete am Telefon, dass sie einen Unfall verursacht und jemanden überfahren habe.