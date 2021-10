Oberfell – Verkehrsunfallflucht

In der Hauptstraße Oberfell mussten Hausbewohner nach Rückkehr von einem Spaziergang am Sonntag, 17.10.2021, gegen 17.00 Uhr feststellen, dass die dortige Fassade durch ein Fahrzeug beschädigt worden war.



Durch die Polizei Brodenbach wurden frische Unfallspuren in einer Höhe zwischen 3,50m und 3,90m Höhe an dem Haus festgestellt. Aufgrund dessen ist davon auszugehen, dass es sich beim dem verursachenden Fahrzeug um einen vermutlich blauen Lkw, Transporter oder Bus gehandelt haben könnte. die Unfallzeit lag zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Brodenbach unter Telefon 0261/130-1510.



