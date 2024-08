Nürburgring – Mehrere Verletzte nach Explosion einer Druckflasche im Fahrerlager

Heute Nachmittag kam es um kurz nach 18.00 Uhr zu einem Zwischenfall im Bereich des Fahrerlagers am Nürburgring, bei dem mehrere Personen zum Teil schwer verletzt wurden.

Anzeige





Nach derzeitigem Erkenntnisstand kam es im Rahmen von Probe- und Einstellfahrten vor einem Rennen im Fahrerlager zur Explosion einer Druckflasche. Die Erstversorgung der Verletzten erfolgte unmittelbar durch das Medical Center am Nürburgring, zum Teil erfolgte ein Weitertransport in nahegelegene Krankenhäuser.



Wir bitten um Verständnis, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt auch auf Nachfrage noch keine Angaben über eine genaue Anzahl der Verletzten sowie zum Ausmaß der Verletzungen machen können.



Wir berichten unaufgefordert nach.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle

EPHK Jürgen Fachinger

Telefon: 0261-103-2014

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell