Hunsrückhöhenstraße, Kastellaun bis Dörth (ots) – Am Mittwoch, den 02.12.2020, kam es im Zeitraum von etwa 14:30 Uhr bis 14:50 Uhr auf der Hunsrückhöhenstraße von Kastellaun kommend in Fahrtrichtung Buchholz zu mehrfachen gegenseitigen Nötigungen im Straßenverkehr sowie weiterer verkehrsrechtlicher Fehlverhalten durch den Fahrzeugführer eines Pkw sowie dem Fahrer eines Abschleppfahrzeuges.

In diesem Zusammenhang wird insbesondere der Fahrzeugführer eines weißen Tanklasters, Hersteller MAN, mit 2-achsiger Zugmaschine und 3-achsigem Auflieger gesucht, der sich einstweilen zwischen den beiden beteiligten Fahrzeugführern befunden hat und weitere Angaben zum Sachverhalt machen kann.



Weitere Zeugen sowie der Fahrer des Tanklasters werden gebeten, sich an die örtlich zuständige Polizeiinspektion Boppard unter 06742 809-0 zu wenden.



