Neuer Bezirksbeamter für den Stadtteil Koblenz-Metternich

Im Rahmen einer Feierstunde überreichte der Leiter der Polizeiinspektion Koblenz 2, Erster Polizeihauptkommissar (EPHK) Thomas Klotz, PHK Wehlitz das Ernennungsschreiben des Polizeipräsidiums Koblenz. Wehlitz, 1977 in Koblenz geboren, übernimmt den Stadtteil von PHK`in Angelika Daus, die sich einem neuen polizeilichen Tätigkeitsfeld widmet.



Christian Wehlitz startete sein Studium im November 2001 bei der Fachhochschule der Polizei auf dem Hahn. Nach einigen Jahren bei der Bereitschaftspolizei wechselte er für 14 Jahre in den Wechselschichtdienst der Polizeiinspektion Koblenz 1. Im Jahr 2020 nahm er eine Stelle als stellvertretender Dienstgruppenleiter bei der Inspektion in Andernach wahr.

Seit dem 01.08.24 ist er als Bezirksbeamter für Metternich eingesetzt.



PHK Wehlitz ist verheiratet und hat eine Tochter.

„Ich sehe mich als Bindeglied einer bürgernahen und transparent agierenden Polizei und werde für die Bürgerinnen und Bürger des Stadtteils Metternich immer ein offenes Ohr haben. Gerne können Sie mich ansprechen, wenn ich auf Fußstreife in Metternich unterwegs bin. Oder Sie kommen zu mir auf der Dienststelle in der Trierer Straße.“



