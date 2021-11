Neue Öffnungszeiten für die Polizeiwache

In einer einjährigen Probephase wird die Dienststelle an allen Werktagen (Montag-Freitag) durchgängig von 7 bis 19 Uhr besetzt sein.

Außerhalb dieser Dienstzeiten übernimmt die Polizeiinspektion Daun, wie gewohnt, die Einsätze im Dienstgebiet der Wache Gerolstein. Eingehende Anrufe werden außerhalb der Öffnungszeiten ebenfalls direkt nach Daun weitergeleitet.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier



Telefon: 0651-9779-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell